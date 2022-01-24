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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2022'de tercih dönemi 14 Ocak 2022 itibarıyla sona ermişti. Vatandaşlar, şimdi de "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt atıyor. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ne zaman açıklacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:04
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında engelli kamu personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girmişti. 5 Ocak 2022-14 Ocak 2022 tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor...

📝EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Adaylar, 2022 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmezken geçtiğimiz yıla bakıldığında tercih yapma 19 Ocak'ta sona ermiş, sonuçlar ise 26 Ocak'ta açıklanmıştı. Dolayısıyla EKPSS 2022 tercih sonuçlarının da bu hafta içi açıklanması muhtemel... Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler.

🔎EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır.

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