Haberler Haberler BELLİ OLDU! Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Bağkur, SSK ve emekli memur maaş zammı detayları

BELLİ OLDU! Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Bağkur, SSK ve emekli memur maaş zammı detayları

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunun cevabı belli oldu. 3 Ocak tarihinde açıklanan memur ve emeklilere yapılan zam oranının netleşmesinin ardından gözler açıklanacak tarihe çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber gözler zam farkının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, Bağkur, SSK emekli memur maaş zammı ne zaman ödenecek? İşte zam farkı ile ilgili detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 01:31
BELLİ OLDU! Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Bağkur, SSK ve emekli memur maaş zammı detayları

Emekli ve memur maaş farkı ile ilgili 24 Ocak Pazartesi günü yeni bir açıklama yapıldı.

Bu açıklamaya göre;

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Bu gelişme sonrası ilgili kişilerin araştırmaları yoğunlaştı. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

FARKLAR 27 OCAK'TA ÖDENECEK

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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