Sürücüler dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Bu şartlarda yola çıkmayın

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, yoğun kar yağışı uyarısının ardından basına bilgilendirmede bulundu.

Yaklaşık 12 bin personel ile Türkiye'nin her noktasında 7/24 teyakkuz halinde olduklarını belirten Uraloğlu, sürücülerin yoğun kar yağışına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarı yaptı. "Kar lastiği değil kış lastiği" diyerek kış lastiği kullanımının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, son günlerde yağan yoğun kar yağışı sonrası yollarda temizlik çalışmalarının tamamlandığını, şu anda Türkiye genelinde ana arterlerde kapalı bir yol bulunmadığını söyledi.

"Kar yağışı Ege ve Akdeniz sahilleri hariç olmak üzere yurdun tamamında etkili olacak"

Uraloğlu, yurt genelinde iki gündür etkili olan kar yağışının 6 gün daha etkili olacağını dile getirerek, "Biz kendi hazırlığımızı yaptık. Tabii ki Meteoroloji Genel Müdürümüz ve tüm bölgelerdeki Meteoroloji Bölge Müdürlükleri ile irtibat halindeyiz. Onların tahminlerini dikkate alarak, konuşlanmamızı yaptık. O tahminler de aşağı yukarı ülkenin tamamını etkileyecek. Ege ve Akdeniz sahilleri hariç olmak üzere yurdun tamamında etkili olacak bir kar yağışı var. Dolayısıyla biz de ona göre hazırlığımızı yapmış durumdayız" diye konuştu.

"10 bin 900 makine ve ekipman, 12 bin 600 personel, tuz, solüsyon gibi her türlü temini yaptık"

Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde 18 bölgede 446 karla mücadele merkezi olduğu bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

"Bu merkezlerimizde, 10 bin 900 makine ve ekipman, 12 bin 600 personel, tuz, solüsyon gibi her türlü temini yaptık. Bu civardaki bütün araçlarımızla beraber konuşlandık. Kar yağmadan önce yolun tuzlanması, solüsyon atılması şeklinde müdahale edeceğiz. Kar başladıktan sonra da kar küreme işlemlerini yapacağız. İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Hepimize görev düşüyor. Biz, bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz. Valiliklerle de görüşüyoruz. Her ilin ve her güzergahın kendi özelini, valilerimizin koordinasyonunda bölge müdürlerimizle emniyet ve jandarma yetkilileri ile hangi güzergaha nasıl mücadele edeceğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer yolda sıkıntı yoksa bütün araçları geçireceğiz. Eğer yolda sıkıntı olmaya başlamışsa özellikle treylerlerin kayması sonucu bütün trafik duruyor. Bunlar ağır araçlar. Biz onları çekmekte zorlanıyoruz. Esasında bizdeki vinçleri de sahaya intikal ettirdik. Ama bir tır kaydığı zaman bunun yarım saatte kurtarılması söz konusu. Ama yarım saatte kilometrelerce kuyruk oluşması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yaşamamak için zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkmaları durumunda kritik gördüğümüz noktalarda uygun bir yerde onları bekleteceğiz. Yolu rahatlatıncaya kadar herhangi bir aksama olmaması için bekleteceğiz."

"Sabit kamera ve araç içi kameralarla canlı bir aracımızın nerede olduğunu görebiliyoruz"

Türkiye genelinde birçok noktayı canlı olarak takip ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Sabit kamera ve araç içi kameralarla canlı bir aracımızın nerede olduğunu görebiliyoruz. İstediğimiz yere onu yönlendirebiliyoruz. Araçlarımızın tamamında da araç takip sistemi var. Hangi aracımız nerede biz onu görüyoruz. Bazen 'Acaba aksadık mı?' diye düşündüğümüz noktada vatandaştan gelen talebi, bize iletilen konuyu anında konum alarak nerede aracımız olduğunu kontrol edip yönlendirebiliyoruz" dedi.

"Normalde bir araç 50 kilometre yolu çok rahat turlayabilir ama Bolu Dağı'nda araç başına iki kilometre yol düşüyor"

Çalışmaların Ankara-İstanbul Yolu'nda öncelikli olarak yoğunlaştırıldığını belirten Uraloğlu, "Özellikle Bolu Dağı geçişi bizim için en kritik olan kesimdir. Karla mücadele aracı başına iki kilometre yol düşüyor. Normalde bir araç 50 kilometre yolu çok rahat turlayabilir. Ama Bolu Dağı'nda araç başına iki kilometre yol düşüyor. Neredeyse adım başı araç var orada. Onun haricinde Ankara'nın çıkışları; Eskişehir istikameti, Elmadağ-Kırıkkale, Kayseri-Yozgat istikameti gibi yerler günlük on binlerce trafiğin aktığı yollar. Dolayısıyla bunlar esasında bizim için kritik yollar. Biraz karın şiddetine göre kritik görmediğimiz yollar kritik hale gelebiliyor. Biz her noktada hazırız" ifadelerine yer verdi.

"Mutlaka bu mevsim kar olsun olmasın kış lastiklerinin takılmış olması lazım"

"Kar lastiği yoktur, kış lastiği vardır" diyen Uraloğlu, "Özellikle bunun altını çiziyoruz. Mutlaka bu mevsim kar olsun olmasın kış lastiklerinin takılmış olması lazım. Ticari araçlarda bu zorunlu. Özel araçlarda zorunlu değil ama herkesin canı hepimiz için kıymetli. Öncelikle bunun için mutlaka kış lastiklerini takmış olmalarını tavsiye ediyoruz. Sonrasında özellikle ağır taşıtlar için gerektiği zaman kullanmaları, bizim yönlendirmemizle yanlarında zincir bulundurmaları, çekme halatı taşımalarını öneriyoruz. Sahada bizim ve kolluk güçlerinin yönlendirmelerine göre davranmalarını istiyoruz. O konuda bize yola devam etme noktasında ısrarcı olmamalarını tavsiye ediyoruz. Eğer biz güvenli geçiş veremeyeceksek, biraz daha ilerde mağdur olacaklar. Bizim yönlendirmelerimizi dikkate almalarını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Türkiye genelinde şu an için önemli bir sıkıntımız yok"

Bolu ve Nurdağı'ndaki son durumu değerlendiren Abdulkadir Uraloğlu, "Son iki gün kar yağışı olmadı. Bu bizim için bir anlamda da fırsat oldu. Çünkü biz karı kürüyoruz. Eğer orası yüksek bir yol kesimiyse o yoldan aşağı atıyoruz. Ama yüksek bir yer değilse o kar orada birikiyor. Bu bir köprü ya da viyadük ise kar orada birikiyor. İki günü de biz o karı temizlemeyle geçirdik. Türkiye genelinde şu an için önemli bir sıkıntımız yok. O iki günlük ara verilmiş olması önümüzdeki 6 güne hazırlıklı girmemize vesile oldu" diye konuştu.