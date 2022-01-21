Haberler Haberler O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yarışmasının finalini izleyen izleyiciler, yarışmanın finalistleri arasına kalmayı başaran Hasan Koça kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak bu akşam canlı yayında ekrana gelecek olan finalde şampiyon olabilecek mi? İşte Hasan Koçak hakkında merak edilenler..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:33
O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak bu akşam canlı yayında şampiyon olabilmek için şarkılarını seslendirdi. İşte Hasan Koçak hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE HASAN KOLÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye'ye 2016'dan beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.

HASAN KOLÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, "Bu kız beni sever" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye'de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç'u seçti.

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