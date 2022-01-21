O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak bu akşam canlı yayında şampiyon olabilmek için şarkılarını seslendirdi. İşte Hasan Koçak hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE HASAN KOLÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye'ye 2016'dan beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.





HASAN KOLÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, "Bu kız beni sever" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye'de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç'u seçti.