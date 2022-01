Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi adı açıklandı!

Amazon'un seyirciyle buluşmak üzere hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı açıklandı. Merakla beklenen isim, bir video ile duyuruldu.

Erimiş metalin bir tahta parçasındaki oyukları doldurduğunun görüldüğü videoda, kadın sesi şöyle diyor:

"Gökyüzünün altındaki Elf kralları için üç yüzük. Cüce lordlar için taştan salonlarında yedi tane. Ölümlü insanlar için dokuz. Gölgelerin uzandığı Mordor ülkesindeki karanlık tahtındaki lord için bir tane."

Daha sonra resmi isim ortaya çıkıyor: The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Gücün Yüzükleri)

Dizinin, Güç Yüzükleri'nin Sauron tarafından dövüldüğü İkinci Çağ olarak adlandırılan dönemde gerçekleşeceği daha önce doğrulanmıştı. Diziye verilen isim, yüzüklerin, yapımın en önemli parçası olacağını gösteriyor.



PRATİK EFEKTLER KULLANILDI



Amazon'dan yapılan açıklamada, dizide bilgisayar grafikleri yerine pratik efektler kullanıldığı belirtildi. Uzman dökümcü ve metal sanatçısı Landon Ryan, 4K kamera sistemi kullanarak sürdürülebilir kaynaklı bir kızılağaç levhasında oymalar arasında hareket eden erimiş metali yakalamak için yönetmen Klaus Obermeyer ve efsanevi Hollywood SFX öncüsü ve sanatçı Douglas Trumbull ile birlikte çalıştı.

Dizinin resmi senaryo özeti, Ocak 2021'de yayınlanmıştı. Özette şöyle yazıyordu:

"Göreceli bir barış zamanında başlayan dizi, uzun süredir korkulan, Orta Dünya'daki kötülüğün yeniden ortaya çıkışıyla yüzleşirken, hem tanıdık hem de yeni bir karakter topluluğunu izliyor. Dumanlı Dağlar'ın en karanlık derinliklerinden, Elf başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, nefes kesen ada krallığı Númenor'a ve haritanın en uzak noktalarına kadar giden bu krallıklar ve karakterler, uzun zaman sonra yaşayacakları miraslar oluşturacaklar."

İLK BÖLÜM 2 EYLÜL'DE



Seyircinin merakla beklediği fantastik serinin ilk bölümünün 2 Eylül'de yayınlanması bekleniyor. Diğer bölümler haftada bir yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonu Ağustos 2021'de Yeni Zelanda'da tamamlandı. Amazon, tamamı İngiltere'de çekilecek ikinci sezon için de onay verdi.

Dizide rol alan isimler şöyle: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani.