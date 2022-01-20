Haberler Haberler Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:54 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:31
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama geldi. İstanbul'da yarıyıl tatili erken başlıyor!

Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

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