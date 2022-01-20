3600 EK GÖSTERGE İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA! - TARİH NETLEŞTİ! - SON DAKİKA

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge için yeni açıklamada bulundu ve "Meclis'e geliyor" dedi.

"3600 EK GÖSTERGE MAYIS AYINDA TBMM'DE"

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle: Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayıs ayında Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir.

Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis'ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek.

"4 MESLEK GRUBU DIŞINDA..."

Bakan Bilgin ayrıca, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını sözlerine ekledi.



3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Kamu çalışanlarının unvan, sınıf, hizmet ve derecelerine göre farklılık gösteren ek gösterge devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi veya katsayıdır. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılır ve ek gösterge arttıkça maaş da artar. Örneğin göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan diğer memura göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alır.