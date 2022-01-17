ZAYIFLATAN YİYECEKLER | Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler...

KİLO VERDİREN YİYECEKLER- Birçok kişi sağlıklı beslenmek ve kilo vermek amaçlı arama motorlarında kilo verdiren yiyecekleri ve besinleri araştırıyor. İşte kilo vermeye destek olan besinler...
1) SOMON
Balık, sağlıklı beslenme ve diyette oldukça büyük önem taşımaktadır. Zayıflamaya en yardımcı balık türlerinden biri Somon'dur. Somon, yüksek protein, sağlıklı yağlar ve bolca mineral yer alır. Sizi tok tutar ve zayıflamanıza destek olur.
2) YUMURTA
Yumurta, sporcuların sık sık tercih ettiği, yüksek proteinli bir besindir. Diyet yapan kişilere de sık sık önerilir. Haşlanmış olarak kahvaltıda tüketildiğinde bağırsakları rahatlatır. Yumurta'nın tok tutma özelliği de bulunmaktadır. Sebzeli bir olmlet zayıflamaya yardımcı olabilir.
3) TAVUK GÖĞÜS
Beyaz et, sporcular tarafından tercih edilen, bol proteinli bir besindir. Tokluk hissi güçlüdür ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Tavuk ızgara, haşlama ya da fırın haliyle diyet tabaklarına konulabilir. Tavuk göğüs eti en ideal tercih olacaktır.
4) YEŞİL MERCİMEK
Et sevmeyenlerin yardımına yüksek protein ve demir katkısı ile yetişen Yeşil mercimek, yüksek lif içerdiği için metabolizmayı canlandırmaktadır. Yemeği ve salatası ile zayıflamak isteyenlerin damaklarını lezzetlendirir.
5) LOR PEYNİRİ
Düşük kalorili besinlerden biri olan lor peyniri, kilo verme konusunda oldukça başarılı. Her öğünde tok tutan özelliği ile sıkça tüketilmektedir.
Zayıflarken ihtiyacınız olan proteini en güçlü şekilde ve yağsız haliyle lor peynirinden alabilirsiniz.
6) ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, zayıflamak isteyenlerin imdadına yetişen bir gıdadır. Yağ yakımında yardımcı olan elma sirkesi, kan şekerini de dengelemektedir. Salatalara eklenerek tüketilebilir.
7) KURU KAYISI
Zayıflatan besinlerden biri de kuru kayısıdır. Malatya'nın meşhur meyvelerinden biri olan kayısının kurusu, hem abur cubur ihtiyacınızı gidermenize hem de tokluk hissini korumanıza yardımıcı olmaktadır.
8) AVOKADO
Tropik lezzetlerden Avakado, diyet listelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Avokadonun yağ yakımına olan etkisi birçok uzman tarafından vurgulanmaktadır.
9) ANANAS
Diyet listelerinin tropik yıldızlarından biri de ananas meyvesidir. Yağ yakımı üstün olan ananas, ideal kiloya ulaşmanıza yardım eder. Lifli ve posalı olduğu için sindirim sistemi daha hızlı çalışacaktır.