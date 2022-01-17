ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER? | Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?

Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi olan öksürük, genellikle kış aylarında üşütmeye bağlı grip anlarında ortaya çıkabilir. Peki, Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?
ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?
Ayva çayı
Ekinezya Çayı
Yaseminli portakal çayı
Kuşburnu çayı
Sütlü bal
Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
Pekmez
Pastil
Günde en az 2 litre su
Zerdeçal ve zencefil
ÖKSÜRÜĞÜ NE GEÇİRİR?
Bulunulan ortamın havalandırılması
Oda nemlendiricilerin kullanılması
Soğuk ortamlardan kaçınmak
Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak
Burnu temizlemek
Buhar cihazı ile buhar solumak
Yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak
Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak