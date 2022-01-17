Haberler Haberler 2022 yarı tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Karneler yüz yüze mi e-Okul ile mi verilecek? MEB açıkladı...

2022 yarı tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Karneler yüz yüze mi e-Okul ile mi verilecek? MEB açıkladı...

Binlerce öğrenci yarı yıl tatilinin tadını çıkarmak için tatil zamanının gelmesini bekliyor. Veliler ve öğrenciler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, 15 tatil ne zaman?, yar yıl tatili tarihleri, sömestr tatili, okullar ne zaman kapanacak? gibi ifadelere yer verildi. Peki, Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Karneler yüz yüze mi e-Okul ile mi verilecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:09
2022 yarı tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Karneler yüz yüze mi e-Okul ile mi verilecek? MEB açıkladı...

15 günlük sömestr tatili tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. 15 tatil uzatıldı mı, sömestr ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte bu yılki yarıyıl tatili tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İŞTE MEB'İN YARI YIL TATİLİ AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı, 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl tatilinde öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı hazırladı. MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturdu ve ÖBA'yı (Öğretmen Bilişim Ağı) ilk kez yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden katılabilecekler. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

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