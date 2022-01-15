Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 15 Ocak altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI - 15 Ocak altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

CANLI - 15 Ocak altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 07:24
CANLI ALTIN FİYATLARI - 15 Ocak altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

🔗CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉İşte, 15 Ocak 2022 canlı altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 789,53

Gram altın satış: 789,66

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.280,00

Çeyrek altın satış: 1.312,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.559,00

Yarım altın satış: 2.623,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.089,20

Tam altın satış: 5.190,23

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.274,00

Cumhuriyet altını satış: 5.353,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.252,00

Ata altın satış: 5.363,00

👉 NOT: Bilgiler 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Karantinası biten Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı da alıp yemeğe çıktı!
Şarkıcı Berksan yüzüne Fransız askısı yaptırdı sosyal medya karıştı! Yorum yağdırdılar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor