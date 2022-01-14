Haberler Haberler SURVIVOR 2022 ALL STAR KADROSU I Survivor'da kimler yarışacak? Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu...

SURVIVOR 2022 ALL STAR KADROSU I Survivor'da kimler yarışacak? Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu...

Sevilen yarışma programı Survivor, 2022 yılında yeni sezonuyla ekranlarda yer alacak. Geçmiş yıllarda yarışmış birçok isim ünlüler ve gönüllüler takımında yeniden yarışacak. Survivor'un 2022 kadrosunda yarışacak isimler merak ediliyor. Peki, ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 16:24 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 16:24
SURVIVOR 2022 ALL STAR KADROSU I Survivor'da kimler yarışacak? Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu...

Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek. Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Survivor 2022'nin başlamasına kısa süre kala yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Bandana

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Bandana

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Ardahan Uzkanbaş kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Sercan Yıldırım kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Sema Aydemir kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Nagihan Karadere kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
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