SURVIVOR 2022 ALL STAR KADROSU I Survivor'da kimler yarışacak? Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu...

Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek. Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Survivor 2022'nin başlamasına kısa süre kala yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Bandana

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Bandana