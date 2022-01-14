ÖSYM TAKVİMİ 2022 | YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi birçok dalda sınava girecek adaylar için merak konusu olmaya devam ediyor. 2022 yılı sınav, başvuru ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanırken, YKS sınav tarihleri de belirlendi. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

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KPSS 2022 NE ZAMAN?

2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım