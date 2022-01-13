Cem Formula 2'de

Başarılı yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2'de yarışacak ilk Türk pilot olarak tarihe geçiyor. Espor dünyasından yetişip gerçek Formula yarışçısı olarak pistelre çıkan 23 yaşındaki sporcu tarihi bir başarı elde etti. Cem kariyer hedefi olarak Formula 1'i işaret ederken, Formula 2'de mücadele etmenin de kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Cem "15 yarışta 8 defa podyuma çıktım. 2 yarışı da birinci tamamladım. Bu yolculukta bana destek veren herkese teşekkürler" dedi.



HIZLI BİR YIL OLDU

Bölükbaşı şöyle konuştu: "Bizim için çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 benim ilk kazandığım şampiyonaydı. Gelecek sezon Charouz Racing ile beraber Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda olacağım. Formula 2 sezonunun da en uzun takvimi, 14 hafta sonu 28 yarış gerçekten çok uzun bir sezon bizi bekliyor" dedi. Formula 2'de yeni sezon Mart ayında başlayacak. Cem Bölükbaşı da kariyerinde ilk F2 deneyimini Bahreyn Pisti'nde yaşayacak. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cem ile gurur duyduklarını söyledi.