AÖF sınav sonuçlarıı açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 8 ve 9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen güz dönemi final sınavlarının ardından gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Adaylar AÖF final sınavı sonuçlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Bu kapsamda, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı için araştırmalar da sürüyor. İşte AÖF sonuçları ile ilgili son durum.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.



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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.







AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.