Yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekesini ne çıkarır? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?

Birçok yemekte ana malzeme olarak kullanılan yağ, kıyafetlere veya halılara döküldüğünde kötü bir görünüme sebep olabilir. Bu durum birçok kişi tarafından yaşanan bir problemdir ve arama motorlarında oldukça sık araştırılır. Peki, Yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekesini ne çıkarır?

YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? YAĞ LEKESİNİ NE ÇIKARIR?

1) Deterjan

Bulaşık deterjanını (Limonsuz) yağ lekesi olan bölgeye döktükten sonra 5 dakika bekleyin. 5 dakika kadar bekledikten sonra lekeli bölgeyi ılık bir bez yardımıyla silin ve ardından düşük derecede makineye atın. Bulaşık deterjanı, tabaklardaki yağı kaldırdığı gibi kumaşlardaki yemek yağını da temizleyecektir.

2) Karbonat

Yağ dökülen bölgeye karbonat dökün ardından diş fırçası yardımıyla bu yüzeyi hafifçe fırçalayın. Salçalı yağ lekesi ise karbonatla beraber bulaşık deterjanını karıştırıp yüzeye dökebilirsiniz.

3) Nişasta

Nişasta sadece yünlü yüzeyler için kullanılmaktadır. Yemek yağı lekesini çıkarmak için nişasta kullanabilirsiniz. Lekeli bölgeye 1 yemek kaşığı kadar nişasta ekleyin. Ilık bir bezle bastırın ve lekenin beze gelmesini sağlayın.

4) Bebek Pudrası

İpek ve saten kumaşlara kullanılabilir. Lekenin üzerine dökün ve 10 dakika bekleyin. Ardından bir pamuklu bezi ılık suyla ıslatın. Bezi lekenin olduğu yere bastırın. Ardından kıyafetlerinizi düşük derecede yıkamaya alın.

5) Tuz

Yağlı bölgenin üzerine tuzu serpin. Güzelce tuzla kapatın yağlanmış yüzeyi. 10 dakika kadar tuzlanmış kumaşı bekletin. Ilık suyla tuzu kumaştan atın. Yağlı bölgeye çamaşır deterjanı dökün ve 10 dakika kadar daha bekleyin. Ve makinede yıkama işlemini gerçekleştirin.