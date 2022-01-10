💥 Sayısal Loto çekildi! 10 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonucu | Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği 10 Ocak 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak. İşte 10 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...



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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÇILGIN SAYISAL LOTO NEREDEN İZLENİR?

10 Ocak Pazartesi tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 12 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

10 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

36 - 55 - 60 - 64 - 70 - 86 Joker: 44 SüperStar: 56



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