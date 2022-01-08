MasterChef'te son üçe kalan ilk isim kim oldu? MasterChef'te final üçlüsüne kim kaldı? İşte yanıtı

MasterChef Türkiye'de finale yaklaşılırken heyecan artıyor. Son 4'e kalan Eren, Hasan, Sergen ve Tahsin adım adım finale çıkmak için büyük çaba sarf ediyor. Programın yayınlanan son bölümünde bu 4 isim kıyasıya mücade etti. İki etaptan oluşan oyunun ilk bölümünde Eren 36, Hasan 36, Sergen 35 ve Tahsin 35 puan toplarken bu aşama yarışma tarihinde bir ilke sahne oldu.

💥İKİ KEZ KAŞIK ATILDI💥

Aşçılık sektöründe, öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış olarak karşımıza çıkan "kaşık atma", MasterChef'in yayınlanan son bölümünde aynı oyunda iki kez gerçekleşti. Danilo şef, Sergen'in tabağına kaşık atarken Somer şef ise Hasan'ın tabağı için kaşık attı. Bu da yarışma tarihine geçti.

🤔MASTERCHEF'TE SON ÜÇE KALAN İLK İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan ikinci etabın ardından yoluna son 3'te devam eden ilk isim netleşti. İkinci oyun sonrası Eren 56 puanla final üçlüsüne kalan ilk isim oldu. Sergen 54 puanla ikinci, Tahsin 52 puanla üçüncü ve Hasan 50 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Sergen, Tahsin ve Hasan son 3'e kalmak için yeniden yarışacak.