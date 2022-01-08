3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! 3600 ek göstergede yeni gelişme!- Memura müjdeli haber!

SADECE BELİRLİ GRUPLARA DEĞİL

Kamu çalışanlarının yakından takip ettiği 3600 ek göstergenin sadece belli meslek gruplarına değil tüm kamu personelini kapsayacak şekilde hazırlandığı öğrenildi. Bu çalışma tamamlandıtan sonra Mayıs 2022'de TBMM gündemine taşınacak.

GÖREVE GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEK

3600 ek gösterge konusu gündeme geldiğinde memur ve daire başkanlarının maaşlarının eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Bu durumu ortadan kaldırmak için memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve daha üst görevlerdekilerin göstergeleri de kademeli olarak artarak 9600'e kadar yükselebilecek.

BAKAN BİLGİN'İN KONUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge konusunun toplu sözleşme haline getirildiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."



3600 EK GÖSTERGE NEDİR

Kamu çalışanlarının unvan, sınıf, hizmet ve derecelerine göre farklılık gösteren ek gösterge devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi veya katsayıdır. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılır ve ek gösterge arttıkça maaş da artar. Örneğin göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan diğer memura göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alır.