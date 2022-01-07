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MasterChef'te dördüncü ve son finalist belli oldu! MasterChef Türkiye 6 Ocak son finalist kim oldu? MasterChef'ten kim elendi?

Yemek yarışması MasterChef Türkiye'de finale yaklaşılırken dördüncü ve son finalist de belli oldu. Yayınlanan son bölümde şef Osman Sezener'in tabağını yapmaya çalışan Dilara ve Tahsin'den gecenin sonunda bir isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye 6 Ocak son finalist kim oldu? MasterChef'ten kim elendi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
MasterChef'te dördüncü ve son finalist belli oldu! MasterChef Türkiye 6 Ocak son finalist kim oldu? MasterChef'ten kim elendi?

MasterChef Türkiye'de finale yaklaşılırken dördüncü ve son finalist de belli oldu. Daha önce bilindiği gibi şef önlüğünü sırasıyla Sergen Özen, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı giymişti. Kalan yarışmacılar Dilara Başaran ile Tahsin Küçük, son önlüğü almak için kıyasıya mücadele etti. Programın ilk etabında Dilara ve Tahsin, ABD ve İtalya'da eğitim alan şef Osman Sezener'in hazırladığı, "Kırlangıç Balığının Üç Hali" adlı tabağı yaptılar. 3 farklı yemek yapılan ilk oyunda Dilara şeflerden 19, Tahsin ise 28 puan aldı.

🤔MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU? 🔎HANGİ İSİM ELENDİ?

İkinci oyunda ise ana elementi "Koruk suyu" olan yaratıcılık tabağı istendi. Bu oyun sonrası oylamaya geçildi. Şeflerden 46 puan alan Tahsin, son 4'e kalırken Dilara 42 puanla yarışmaya veda etti. Dilara, yarışmada son 5'e kalan tek kadın yarışmacı oldu ve elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

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