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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI - Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda  "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 14:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 14:11
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2021/2'ye ilişkin bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM'den yapılan duyuruda "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.


👉KPSS sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN

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