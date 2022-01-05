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DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? SON DEPREMLER!

AFAD'dan yapılan açıklamada Antalya'nın Alanya ilçesi açkılarında sabah saat 6.21 sularında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu haber sonrası birçok vatandaş arama motorlarında 'Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte bu soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 09:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 09:21
DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? SON DEPREMLER!

AFAD'ın açıklamasına göre Antalya Alanya açıklarında saat 06:21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli son depremler...

40 KM DERİNLİKTE
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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