SİGARA ZAMMI 2022 - Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları!

SİGARA ZAMMI - Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı. Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV yüzde 47 oranında yükseldi. Sigarada ÖTV, asgari maktu vergi ve maktu vergi olarak hesaplanıyor. 1 adet (dal) sigarada 0.4883 lira olan asgari maktu vergi 0,7197 liraya çıkarken, maktu vergi de 0,4851 liradan 0,7150 liraya yükseldi. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi 9,766 liradan 14,3940 liraya çıkmış oldu.



ÖTV oranlarındaki güncelleme sonrasında sigara fiyatlarının 3 ile 5 lira arasında yükselmesi öngörülüyor.



ÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Tütün ve alkol ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor.