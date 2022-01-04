Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler...

AFAD'ın açıklamasına göre Antalya Alanya açıklarında saat 06:21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli son depremler...

40 KM DERİNLİKTE

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.