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BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR? 👈 | 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik açıklandı mı?

2022 BEDELLİ ASKERLİK - Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Birçok kişi oranların açıklanmasının ardından arama motorlarında bedelli askerlik ücretlerini araştırıyor. Yapılan sorgularda, 'Bedelli askerlik ne kadar 2022, Bedelli askerlik ücreti, 2022 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar?, paralı askerlik ücreti' gibi ifadeler yer alıyor. Peki, 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik açıklandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 12:15
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR? 👈 | 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik açıklandı mı?

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Bedelli askerlik ücreti, Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması, memur ve öğretmen 2022 zammı ile beraber gündeme geldi. MBirçok kişi oranların açıklanmasının ardından arama motorlarında bedelli askerlik ücretlerini araştırıyor. Bu noktada "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Bedelli askerlik ücreti ve tüm detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak duyuruldu. Açıklanan oranlara göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi. 2019 yılında 31 bin 343 lira olan bedelli askerlik, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için henüz açıklanmadı.

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