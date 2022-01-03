Haberler Haberler SON DAKİKA 📌| Aralık ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları

SON DAKİKA 📌| Aralık ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon oranları merakla bekleniyordu. Vatandaşlar arama motorlarında, aralık ayı enflasyon oranları, enflasyon oranı, emekli maaş zammı, 2022 zam oranı gibi ifadelerle araştırma yapıyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 10:09
SON DAKİKA 📌| Aralık ayı enflasyon oranları belli oldu mu? TÜİK enflasyon oranları

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yeni memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesini doğrudan etkileyecek aralık ayı enflasyon rakamlarını merak ediyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

📌ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı enflasyon rakamları henüz açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak bu veri 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00 sularında duyuruldu.

🔎ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

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