Kivinin faydaları nelerdir? Kivinin zararları var mı? Kivinin besin değeri nedir? Kivi kaç kalori?

Türkiye'de yetiştirilen ancak tropikal bir meyve olan kivi doğal bir şifa deposu. Günlük hayatta tüketiminin yanı sıra tatlı ve sosların da vazgeçilmezi olan kivi son dönemlerde güzellik sektörünün de yıldızı oldu. Hem kalori hem de besin açısından faydalı bileşenlere sahip olan kivi C vitamini eksikliği için birebir. Sevilerek tüketilen kivinin zararları var mıdır? Kabuğu yenir mi gibi sorular ise sıklıkla sorulmaktadır. Özellikle diyet yapanların günlük şeker ve kalori ihtiyacı için tercih ettikleri kivi hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık.

KİVİ NEYE İYİ GELİR?

Kivi hem sağlık hem de cilt güzelliği için kullanılmaktadır. İşte kivinin faydaları:

Akciğere iyi gelir, solunum yollarında ortaya çıkan hastalıklarda iyileşme sağlar.

İçeriğinde bulunan folat hamile kadınları vitamin açısından desteklerken, bebeğin de gelişimine katkı sağlar.

C ve E vitamini olan kivi ciltte zamanla meydana gelen hasarları onarır. Sivilce oluşmasının önüne geçere daha temiz ve parlak bir cilt sağlar.

Lutein ve zeaksantin bileşenleri ile göz sağlığına iyi gelir. Göz hastalığının oluşmasını engeller.

Damar ve kalp sağlığı için faydalıdır.

Bağışıklığı güçlendirir.

KİVİ MEYVESİNDE HANGİ VİTAMİN VAR?

Kivi, C vitamini yönünden çok zengindir. Aynı zamanda su oranı çok yüksektir. Salatalıktan sonra en fazla su taşıyan meyvedir. 1 kivi içindeki protein oranı da 1 gramdır. Kalori açısından düşün olan kivi meyvesinin lif oranı da çok yüksektir. Bu yüzden sindirimi destekler. Kivi içerisinde bulunan diğer vitamin ve besin maddeleri ise şunlardır:

Magnezyum

Kalsiyum

E vitamini

Demir

Sodyum

Çinko

Potasyum

Fosfor

A vitamini

K vitamini

Folik asit

Omega 3 yağ asidi

GÜNDE EN FAZLA KAÇ KİVİ YENİR?

Sağlık açısından zengin besin değerleri taşıyan kivinin günlük tüketimi için en az 2 adet yenmesi önerilir. Kalorisi düşük, vitamini yüksek olan bu meyvenin tüketiminde günde 4 adede kadar tüketmenizde sorun yoktur. Ancak ekşi tada karşı hassasiyeti olan kişiler tüketim sırasında dikkat etmelidir.

KİVİ TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?

Kivinin içinde bulunan K vitamini kan basıncını düzenler. Bu da tansiyonun dengelenmesini sağlar. Yüksek tansiyon için doktorlar tarafından da tüketilmesi önerilen kividen günde 2 ya da 3 adet tüketerek yüksek tansiyonunuzu doğal bir tedavi yöntemi ile düşürebilirsiniz.

KİVİNİN HAMİLELERE FAYDALARI

Fetüsün gelişimi için gerekli olan bileşen folattır. Kivi de içeriğinde bulunan folat sayesinde hamile kadınların tüketimi ile bebeklerin anne karnındaki gelişimine fayda sağlar. Bunun yanı sıra vitamin, mineral ve lif deposu olan kivinin anne sağlığı için de faydaları bulunur.

BEBEKLERE KİVİ NE ZAMAN VERİLİR?

Bebekler gelişiminin ilk 6 ayında anne sütü dışında bir besinle beslenmemelidir. 6. ayını dolduran bebeklerde ise kivi tüketimi uygun görülür. Kiviyi süt ya da yoğurt ile püre haline getirerek, mama kıvamında bebeğinize yedirebilirsiniz. Kivi içeriğindeki kalsiyum oranı ile bebeğinizin kemik gelişimine katkı sağlayacaktır.

KİVİ KALORİSİ

Kivi kalorisi düşük bir meyvedir. 100 gramlık bir kivide bulunan kalori oranı 100 kaloridir. Eğer gün içinde 1 orta boy kivi tüketmek isterseniz alacağınız kalori miktarı 50 – 55 kalori arasındadır.