Haberler Haberler Dini bayramlar 2022 takvimi... Dini günler ne zaman? Dini bayramlar ve günler takvimi...

Dini bayramlar 2022 takvimi... Dini günler ne zaman? Dini bayramlar ve günler takvimi...

2022 yılına girilirken en çok merak edilen konulardan birisi de dini bayramlar. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bu yılki tarihleri merak ediliyor. Peki 2022 yılında dini bayramlar ne zaman? İşte 2022 yılı dini bayramlar takvimi ve günleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 15:44
Dini bayramlar 2022 takvimi... Dini günler ne zaman? Dini bayramlar ve günler takvimi...

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerdendir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.

2022 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

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