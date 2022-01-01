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Nan TL ikramiye nedir?

2022 yılına girerken Milli Piyango çekilişi yapıldı. Biletini ikramiye çıkıp çıkmadığını soruşturanların bir kısmı 'Nan TL' ile karşılaştı. Peki nan TL ne demek? Nan TL ikramiye ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 10:54
Nan TL ikramiye nedir?
Milli Piyango çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olarak açıklandı. Tam, yarım, çeyrek bilet alanların sonuçları 23:00'te canlı çekiliş sonrası belli olacak. Amorti ikramiyesi bilet bedelini sahibine kazandırdığı anlamına gelir. Amorti sonuçları genellikle iki tane farklı rakamdır. Peki Nan TL ikramiye ne demek?

Nan TL ikramiye milyonlarca kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Nan TL ikramiye, Amorti anlamına gelir.

NAN NE DEMEK?

Nan kelimesi amorti demektir. Milli Piyango Biletinin her çekilişinde son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına amorti denir.

NAN TL İKRAMİYE NE KADAR?

Nan TL ikramiye amorti tutarı değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte belli olur. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.
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