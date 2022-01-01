Nan TL ikramiye nedir?

Nan TL ikramiye milyonlarca kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Nan TL ikramiye, Amorti anlamına gelir.
NAN NE DEMEK?
Nan kelimesi amorti demektir. Milli Piyango Biletinin her çekilişinde son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına amorti denir.
NAN TL İKRAMİYE NE KADAR?
Nan TL ikramiye amorti tutarı değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte belli olur. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.
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