Kışın bağışıklığı artıran besinler... Bağışıklık güçlendiren yiyecekler hangileri? Bağışıklık sistemine iyi gelen sebze ve meyveler...

Kış geldi, yani bağışıklığı güçlendirme zamanı. Kendimizi çeşitli hastalıklardan korumak için sağlıklı beslenmeli, egzersiz ve düzenli fiziksel aktiviteyi günlük rutinimize dahil etmeliyiz.

Stres yönetimi ve mümkün olduğunca sık temiz havada kalmak da sağlığımız için çok önemlidir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

Bazı yiyecekleri yiyerek bağışıklık güçlendirilebilir ve bu tür yiyecekleri kış aylarında diyetinize dahil etmek çok önemlidir. Vücudumuzu güçlendirmemize ve kendimizi çeşitli enfeksiyon ve hastalıklardan korumamıza yardımcı olan vitamin ve mineraller başta olmak üzere birçok önemli besin maddesini bünyesinde barındıran besinler tüketilmelidir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 YİYECEK

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için hangi yiyecekler en iyisidir? İşte cevabı.

Turunçgiller

Limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin, bağışıklık sistemini korumak için önemli olan C vitamini açısından zengin olduğu bilinmektedir. C vitamini, enfeksiyonlarla mücadelede çok önemli olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Özellikle kış aylarında günlük beslenmenize eklemeniz önemlidir.

Brokoli

Brokoli, birçok önemli besin açısından zengin ve yıl boyunca tüketilebilecek gerçek bir süper besindir. A, C ve E vitaminlerini içerir, lif ve önemli antioksidanlar açısından zengindir. Dondurulmuş brokoli de iyi bir seçimdir ve çeşitli şekillerde hazırlanabilir.

Sarımsak

Sarımsağın doğal bir antibiyotik gibi davrandığı bilinmektedir ve insan sağlığı için özellikleri gerçekten mucizevidir. Diyetinize çeşitli şekillerde ekleyebilirsiniz, taze sarımsak kullanılabileceği gibi toz sarımsak da kullanılabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için önemli olan bileşikleri içerir ve vücudumuzun çeşitli enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.

Zencefil

Zencefil, hasta olduğumuzda sıklıkla başvurduğumuz harika yiyeceklerden bir diğeridir. Zencefil kökü birçok besin içerir ve vücudumuzdaki iltihabı azaltır. Boğaz ağrısını hafifletir, kötü kolesterolü düşürür ve mide bulantısına yardımcı olabilir. Ek olarak, bağışıklığı artırmak için harikadır, bu nedenle en azından kış aylarında diyetinize dahil ettiğinizden emin olun. Zencefilden bağışıklığı artırmak için harika bir çay yapabilirsiniz.

Yoğurt

Kış diyeti için en iyi seçimlerden biri bağırsak floramız için önemli olan, aynı zamanda bağışıklık sistemini uyaran ve vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan bakterileri içeren probiyotik yoğurttur. Probiyotiklere ek olarak, birçok önemli besin içeren doğal yoğurtlar tüketilmelidir. Ayrıca iyi bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır.

Badem

Sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız badem harika bir seçimdir ve aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmek için de çok iyidir. Badem, güçlü bir antioksidan olan ve bağışıklık sisteminin sağlığı için önemli olan E vitamini içerir. Ayrıca beyin sağlığı için çok önemli olan sağlıklı yağlar içerirler.

Yeşil Çay

Hem yeşil hem de siyah çay, birçok hastalığa ve hatta kansere yakalanma riskini azaltabilen önemli antioksidanlar olan flavonoidler içerir. Yeşil çay ayrıca, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirdiği bilinen bir antioksidan olan EGCG içerir. Yeşil çay aynı zamanda iyi bir L-theanine kaynağıdır, mikropla savaşan bileşiklerin üretimini uyaran bir amino asittir. Ayrıca kilo vermeye yardımcı olabilir, bu nedenle günlük diyetinize dahil ettiğinizden emin olun. Kahve için harika bir alternatiftir.

Mantarlar

Araştırmalar, mantarların beyaz kan hücrelerinin üretimini ve aktivitesini artırdığını ve enfeksiyonla mücadelede faydalı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar günde yaklaşık 30 gram mantar tavsiye ediyor. Mantarlardan elde edilen en önemli immünomodülatörler, lentinan gibi özel beta glukanlardır. Mantarlar ayrıca bağışıklık üzerinde güçlü etkisi olan birçok polifenol, glikan ve diğer maddeleri içerir.

Kırmızı Biber

Kırmızı biberlerin limon veya portakaldan 4 ila 5 kat daha fazla C vitamini içerdiği kanıtlanmıştır, bu nedenle bağışıklığı artırmak için önerilir. Aynı zamanda önemli miktarda B vitamini ve E vitamini içerir ve acı biber seviyorsanız, bir doz kapsaisin, antiseptik etkisi olan ve sindirim sisteminde zararlı bakterilerin gelişmesini engelleyen ve sindirimi iyileştiren bir bileşen alırsınız. Kapsaisin, kandaki histamin seviyesini yükseltir ve böylece vücudu romatizmal hastalıkların gelişiminden de korur.

Balık ve Balık Yağı

Bağışıklığı, çeşitli mevsimsel soğuk algınlığı ve virüslere karşı direnci artırmak için haftada en az iki kez yağlı deniz balığı (palamut, sardalya, uskumru, somon, ton balığı, hamsi) yemeli veya balık yağı bazlı takviyeler almalısınız. Takviyeler yerine normal besinlerin tüketilmesi önerilir çünkü takviyelerin kanıtlanmış etkileri çoğu zaman yoktur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN DİĞER İPUÇLARI

Bağışıklık sistemi çok karmaşık olduğundan, onu nasıl sağlıklı tutacağınıza dair yöntem karmaşıktır. İyi sağlık ve kış hastalıklarından kaçınmanın tarifi, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, yeterli kalitede uykuyu, orta düzeyde fiziksel aktiviteyi içerir ve stresi azaltmak çok önemlidir.

Öksürme sırasında, vücuttan yaklaşık 80 km/s hızla 3 bin mikroskobik tükürük damlası fırlatılır ve hapşırma daha da bulaşıcıdır, 160 km/s hızla hareket eden 40 bin damla içerir. Bu nedenle kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatmanız önerilir. Ardından mendilleri mutlaka atın, yani cebinizde veya masanın üzerinde bırakmayın. Mendile ulaşamıyorsanız, bükük dirseğinize hapşırarak veya öksürerek virüsleri engelleyebilirsiniz.

En azından hafta sonları mümkün olduğunca temiz havada ve doğada vakit geçirin. Her gün en az 20 dakika temiz havada, tercihen şehir trafiğinden ve karmaşasından uzakta bir yerde zaman geçirmelisiniz. Bu özellikle çocuklar için geçerlidir, bu nedenle her günü onlarla parka gitmek veya en az yarım saat ila bir saat yürüyüş yapmak iyi bir çözümdür.

Diyette çok fazla şeker olması kelimenin tam anlamıyla bağışıklığı öldürür ve virüslerin ve bakterilerin büyümesini teşvik eder. Çok fazla şeker içerebildikleri için işlenmiş gıdaları tüketmeyin ve yiyecekleri bal, kuru yemişler veya tarçın ve vanilya gibi baharatlarla tatlandırmayı öğrenin.

Düzenli egzersiz yapın çünkü güçlü bağışıklığın temeli olan kalp ve akciğerlerin kapasitesini bu şekilde güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda güçlü bağışıklıktan sorumlu olan iyi ruh hali hormonlarının üretimini de uyarırsınız. Haftada en az 2 kez bir egzersiz yapın. Ayrıca günde en az 20 dakika tempolu yürüyüş yapın.

İster ev ister ofis olsun, bulunduğunuz alanı düzenli olarak günde en az 2 kez havalandırın. Ayrıca, rahat bir yerde uyumak ve virüsleri ve bakterileri dağıtmak için her gece yatmadan önce yatak odasını havalandırın. Bağışıklığı bozabilecek bakteri ve mantarlar bu alanda birikebileceğinden, banyonun iyi havalandırıldığından emin olun.

Dışarıdan geldikten, toplu taşıma araçlarına bindikten veya halka açık bir alanda kulplara ve diğer yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi düzenli olarak yıkayın. Ellerinizi su ve sabunla iyice ıslatın. Sabunu bir kenara koyun ve ellerinizi en az 20 saniye yıkayın. Parmaklarınızın arasındaki boşluğu, elinizin arkasını ve tırnaklarınızın altındaki boşluğu ovalayın. Ardından ellerinizi güzelce yıkayın ve musluğa dokunmamaya özen göstererek kurulayın. Elleri bir kağıt havluyla kurutmak en iyisidir.

Sigarayı bırakın. Sigara içmek, üst solunum yollarının sağlığını önemli ölçüde etkiler ve onları bakteri ve virüslere karşı daha az dirençli hale getirir. Bu aynı zamanda sigara içenlerin yakınında yaşayan insanlar için de geçerlidir. Yani pasif içiciler de solunum yolu hastalığı riskine sahiptir.

Yeterince su içmeyi unutmayın. Uzmanlar, mukoza zarının virüslere ve bakterilere karşı savunmada son derece önemli bir rol oynadığını ve vücuda yeterli sıvı sağlamazsak etkisinin zayıfladığı konusunda uyarıyor. Bu nedenle günde en az 8 bardak su içtiğinizden emin olun.

Vücuda yeterli uyku sağlayın. Çok geç yatmak, virüslere karşı daha duyarlı hale gelen bağışıklık sistemini tahrip edebilir, bu nedenle her gün aynı saatte yatağa gidilmesi ve 7-9 gece uykusu alınması tavsiye edilir.