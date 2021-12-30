31 Aralık'ın tatil olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 2022 yılı için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık 2021 akşamı yeni yıla girilecek. Ancak, 31 Aralık 2021 Cuma tatil mi, yarım gün mü sorusu merak konusu oldu. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil mi?
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple 31 Aralık günü resmi tatil bulunmamaktadır.
2022 YILI RESMİ TATİLLERİ
Yılbaşı
1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı
2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı
9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı
30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumartesi