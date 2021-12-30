31 Aralık'ın tatil olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 2022 yılı için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık 2021 akşamı yeni yıla girilecek. Ancak, 31 Aralık 2021 Cuma tatil mi, yarım gün mü sorusu merak konusu oldu. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil mi?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple 31 Aralık günü resmi tatil bulunmamaktadır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı

1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı

30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumartesi