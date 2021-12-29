💥 Sayısal Loto çekildi mi? 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 29 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Milli Piyango'nun düzenlediği 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 29 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 108 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı haberimizde.

29 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

29 Aralık tarihinde yapılan Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

27 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU