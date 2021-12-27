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Kalp Yarası dizisi yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 26. bölüm fragman izle

Ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası 26. bölüm bugün var mı, Kalp Yarası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:35
Kalp Yarası dizisi yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 26. bölüm fragman izle

Diziseverlerin merakla beklediği Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası bölüm bugün mü, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

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