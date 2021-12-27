Kalp Yarası dizisi yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 26. bölüm fragman izle

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KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.



KALP YARASI 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLA