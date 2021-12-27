CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 27 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 27 Aralık Cuma 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 10,9728 TL

Satış: 11,0526 TL

EURO KAÇ TL?

Alış: 12,4236 TL

Satış: 12,5087 TL

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 14,6900 TL

Satış: 14,7728 TL

📌NOT: Bilgiler 27 Aralık Pazartesi günü saat 08.35 itibarıyla alınmıştır.