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Her şey gençler için

Turkuvaz Medya’nın düzenlediği Esport Zirvesi gerçekleşti. Organizasyona katılan Spor Bakanı Kasapoğlu: En çok önemsediğimiz konulardan biri gençlerimizin aktif bir hayata sahip olması.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Her şey gençler için

Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 3. Espor Zirvesi dün gerçekleşti. Turkcell'in Platinium sponsorluğunda düzenlenen organizasyona siyaset, spor ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. Zirveye video mesaj gönderen Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Bakanlık olarak en çok önemsediğimiz konulardan biri gençlerimizin aktif ve dinamik bir hayat tarzına sahip olması" dedi. "Köklü kulüplerin e-spor ekosistemine dahil olması bu anlamdaki birikimlerini bir araya getirmesi sektör için de önemli bir artı" ifadelerini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti: Ülkemizin en büyük umudu gençlerimiz. Tüm politikalarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte, ilkesiyle hayata geçiriyoruz. Bu zirve de gençler için önemli olacak.

Kasapoğlu organizasyonun gençler için faydalı olacağını kaydetti.

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