Haberler Haberler 2021 bereketli geçti

2021 bereketli geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısına katıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
2021 bereketli geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Türk sporu için 2021'in tarihi bir yeri var. Büyük başarıların, büyük mutlulukların ve bununla birlikte yarınlarımız adına umut vadeden, ümitlerimizi perçinleyen pek çok öncü başarının da bizlere yaşattığı mutluluklar var. O yüzden bu ödüller çok bereketli" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarıların da öncü olduğunu vurguladı.

İKİ MADALYA SEVİNDİRDİ
Her branşta kadın sporcuların çok önemli olduğunu, özellikle de voleybolda yaşanan başarılardan mutluluk duyduğunu aktaran Kasapoğlu, "Hem Voleybol Kadın Milli Takımımızın bize yaşattığı mutluluklar hem de kulüplerimizin geldiği nokta, geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. Ne aşamaya geldiğimizi, ne kadar güçlü bir noktada olduğumuzu bizlere gösterdi. VakıfBank takımının şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda iki madalyanın ülkemizde olması, kupanın ülkemizde olması bizlere apayrı bir mutluluk yaşattı" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçında her şey saniyeler içinde değişti! Caner Erkin'in hakeme ne dediği ortaya çıktı...
Adana'da kan donduran olay! Dini nikahlı eşini önce demir sopayla darbedip ardından yüzünden bıçakladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor