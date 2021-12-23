2021 bereketli geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Türk sporu için 2021'in tarihi bir yeri var. Büyük başarıların, büyük mutlulukların ve bununla birlikte yarınlarımız adına umut vadeden, ümitlerimizi perçinleyen pek çok öncü başarının da bizlere yaşattığı mutluluklar var. O yüzden bu ödüller çok bereketli" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarıların da öncü olduğunu vurguladı.



İKİ MADALYA SEVİNDİRDİ

Her branşta kadın sporcuların çok önemli olduğunu, özellikle de voleybolda yaşanan başarılardan mutluluk duyduğunu aktaran Kasapoğlu, "Hem Voleybol Kadın Milli Takımımızın bize yaşattığı mutluluklar hem de kulüplerimizin geldiği nokta, geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. Ne aşamaya geldiğimizi, ne kadar güçlü bir noktada olduğumuzu bizlere gösterdi. VakıfBank takımının şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda iki madalyanın ülkemizde olması, kupanın ülkemizde olması bizlere apayrı bir mutluluk yaşattı" şeklinde konuştu.