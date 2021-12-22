Papatya çayı nasıl yapılır? Papatya çayı neye gelir? Papatya çayının faydaları neler?

Görünümü ve mis gibi kokusuyla en sevilen çiçekler arasında yer alan papatyanın, insan sağlığı açısından birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Küçükken yapraklarıyla 'seviyor, sevmiyor' oynadığımız papatya, sakinleştirici özellikleri bulunan bitkilerdendir. Kökeni Eski Mısır'a dayanan papatya çayı, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Evde kolayca hazırlanan papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl demlenir? İşte, mucizevi etkileriyle papatya çayı ve kullanımı:

Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

* Mide kramplarını ortadan kaldıran papatya çayı, sindirim sisteminin rahatlamasına da yardımcı olur.

* Sinüzit, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelen papatya çayı, boğaz ağrıları ve öksürüğün giderilmesine de yardımcıdır.

* Sinirlerin yatışmasına, sakinleşmeye ve uykusuzluğa karşı oldukça etkilidir.

* Ağızda oluşan iltihapların giderilmesini ve diş eti sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar.

* Kan şekerini dengeleyerek diyabet hastalığı riskini düşürür.

* Mide bulantısına iyi geldiği için, mide sorunu yaşayan kişilere önerilmektedir.

* Adet düzensizliklerine ve sancılarına iyi gelir.

* Alerjik hastalıklara karşı da etkilidir.

* Karaciğeri çalıştırarak bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

* Bağırsakları hareketlendirir, bağırsaklarda oluşan iltihapların giderilmesini sağlar.

Papatya Çayı Nasıl Yapılır?

Papatya çayı yapımında ihtiyacınız olan malzemeler; yarım litre içme suyu ve 3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyadır. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Daha sonra kurutulmuş papatyaları da suyun içerisine ekleyin. Çayı 3 dakika demlenmesi için bırakın. Daha sonra çayı süzgeçten geçirin ve çiçek kısımlarını süzün. Çayınız hazır. Tatlandırmak için limon ve bal ekleyebilirsiniz. Günde en fazla 2 fincan çay içilmelidir. Özellikle uyumadan bir saat önce tüketilmesi önerilir.

Papatya Çayının Zararları Nelerdir?

Papatya çayının bilinen büyük bir zararı olmasa da, çayı aşırı miktarda tüketmek olumsuz sonuçlara neden olur. Özellikle hassas bünyelerde yan etkilere neden olabilir.

Önemli Not:

* Polen ya da çiçek alerjisi olan kişiler, papatya çayını tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.

* Papatya çayı mide bulantılarını önlese de, gebelik döneminde bebeğe olumsuz etkiler verebilir. Bu nedenle hamilelerin tüketmeden önce doktora danışması gerekir.

* Papatya çayının aşırı tüketimi sürekli uyku ve uyuşukluk hissi verebilir. Bu nedenle günde en fazla 2 fincan içilmelidir.

* Papatya çayının içinde kan inceltici maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle kanama bozukluğu yaşayan kişilerin doktora danışmadan kullanması önerilmez.