Fesleğen çayı nasıl yapılır? Fesleğen çayı neye iyi gelir? Fesleğen çayının faydaları neler?

Anavatanı Asya olan eşsiz kokusu ve yemeklere verdiği lezzet ile bilinen fesleğen bitkisinin çayı da oldukça lezzetli ve faydalı bir besindir. Evlerde güzel koku vermesi için yaygın bir şekilde bulundurulmaktadır. Fesleğen yiyecekleri, sosları ve çorbaları süslemek için kullanılmaktadır. Şifa kaynağı olan fesleğen uçucu yağ ve losyonlar, sabun, parfüm, şampuan ve saç kremlerinde de karşılaşabileceğimiz bir besindir. Ayrıca bu bitkiyi, meyve suları, aromalı su ve fesleğen çayı olarak da tüketimi yapılmaktadır. Fesleğen, E ve A vitaminleriyle kalsiyum, demir, manganez, selenyum mineralleri açısından oldukça zengindir ve her şeyden öte oldukça güçlü bir antioksidan deposu olmaktadır. Fesleğen çayı zayıflatır mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

FESLEĞEN ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Fesleğen bitkisinin en az kendisi kadar çayının da faydaları oldukça fazla bulunmaktadır. Bunlardan ilki antiseptik, sedatif ve diüretik etkilere sahiptir Ayrıca fesleğen bitkisinin içeriğinde bulunan antioksidan maddeler vücudun temizlenmesine ve zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır.

•Diğer bir faydası ise, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlayan fesleğen çayı daha kısa sürede kilo vermenize yardımcı olmaktadır.

•Fesleğen çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

•Şifa deposu olan fesleğen çayı vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

•Soğuk kış aylarında grip, nezle gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

•Bu çayın, stres azaltıcı ve kortizon dengeleyici etkileri bulunmaktadır.

•Vücutta bulunan iltihap gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

•Bu çay idrar yolunda üreyen bakterileri yok etmeye yardımcı olur.

•Fesleğen çayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi rahatlatır.

•Ağız içeriğindeki bakterilerin oluşmasını önler. Ayrıca ağız kokusunu yok eder ve iltihabı azaltmaya yardımcı olmaktadır.

•Tansiyon ve baş ağrısını gidermeye yardımcı olmaktadır.

•Fesleğen çayı yaşla birlikte gelen kırışıklık ve lekelerden cildinizi korumaya yardımcı olan mucizevi bir besindir.

•Ağır yemeklerden sonra oluşan hazımsızlık problemini gidermeye yardımcı olur.

•Bu çay enflamasyonu düşürür, vücutta biriken fazla sıvıların atılmasını sağlar ve vücudunuzda meydana gelen ağrıya karşı yardım edebilen bir çaydır.

•Fesleğen çayı ayrıca anne sütünü arttırmaya yardımcı olan harika bir besin ürünüdür.

•Bağırsaklarda gaz oluşumunu engellemeyi sağlar.

FESLEĞEN ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

•Fesleğen çayını hazırlarken ilk önce elma çekirdeği ve fesleğen tohumları bir gün önceden ballı suda dinlendiriniz.

•Daha sonra bir tutam yonca, 3 adet kuru kayısı ve yarım tutam lavanta çiçeğini Ballı suda 20 dakika kaynatınız.

•Kaynatılan çayınızı süzüp afiyetle tüketebilirsiniz.

•Günde 1-2 bardak fesleğen çayını tüketebilirsin. Gereğinden fazla tüketmemeye özen gösteriniz.

FESLEĞEN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Şifa kaynağı olan fesleğen bitkisinin kendisi kadar çayı da sağlığa faydalı bir besin ürünü olmaktadır. Fesleğen çayı stres ve kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Fesleğen çayı aynı zamanda metabolizma üzerinde sağlamış olduğu dengeleyici ve hızlandırıcı etki sayesinde rahatlıkla kilo vermenizi kolaylaştırmaya yarayan sonuçlar vermektedir. Diyet listenize ekleyebileceğiniz oldukça faydalı bir çaydır. Fesleğen çayı kilo vermenin yanı sıra ayrıca vücudun birçok yerinde kas zayıflığını, sindirim güçlüğünü ve ağrıları önlemeye yardımcı olmaktadır.