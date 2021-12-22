💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 22 Aralık 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 22 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 105 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

22 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6-12-14-48-55-72 Joker 18 SüperStar 2





👉Sayısal Loto 22 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA