CANLI - EURO KAÇ TL? 22 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

💥SON DAKİKA EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik paketin ardından 20.80 seviyesinden 14.07'lere kadar inerek ciddi bir değer kaybı yaşayan euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 euro kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını aratıyor. Güncel döviz kurunu haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 22 Aralık Salı 2021 canlı döviz kuru...

EURO KAÇ TL?

Alış: 13,9728 TL

Satış: 14,0514 TL

NOT: Bilgiler 22 Aralık Salı günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.