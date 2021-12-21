Gram altın kaç TL? Gram altın düştü mü? Gram altın fiyatı 22 Aralık

Son dakika gram altın fiyatları...

Haftanın ilk günüyle beraber grafiğinde yaşadığı sert düşüş sonrası gerek bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren gerekse çeşitli nedenlerle alım satım yapacak olan vatandaşlar gün içerisinde "22 Aralık Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilere göre altın fiyatları güne yine düşüşle başladı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün 1000 lirayı aşarak gündem olan gram altın bir sonraki gün 750 liranın altına düşerek sert bir iniş yaşamıştı. Yatırımcılar arama motorlarında gram altın ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki 22 Aralık bugün gram altın kaçt TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinde gelen veriler ışığında altının gram fiyatı 711 TL civarında seyrediyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 711,76

Gram altın satış: 711,97

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.148,00

Çeyrek altın satış: 1.271,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.296,00

Yarım altın satış: 2.531,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.034,39

Tam altın satış: 5.168,16

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.234,00

Cumhuriyet altını satış: 5.313,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 4.771,00

Ata altın satış: 5.205,00

NOT: Bilgiler 22 Aralık Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.