CANLI - Gram altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça altın fiyatlarını internette aratıyor. 1 numaralı yatırım aracı olan altında fiyatı en çok merak edilen ise gram altın oldu. Peki, gram altın kaç TL? Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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Gram altın ne kadar? canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 778,24 TL

Gram altın satış: 778,41 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.