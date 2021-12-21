Haberler Haberler CANLI - Gram altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

CANLI - Gram altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

CANLI - 21 Aralık altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün açıklanan yeni ekonomik paketin ardından dövizde yaşanan düşüş altına da yansıdı. En popüler yatırım aracı olan altındaki değişimi vatandaşlar da internette sıkça aratıyor. Peki, gram altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altınla ilgili tüm sorularınızı haberimizde bulabilirsiniz. İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 07:35
CANLI - Gram altın ne kadar? İşte 21 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça altın fiyatlarını internette aratıyor. 1 numaralı yatırım aracı olan altında fiyatı en çok merak edilen ise gram altın oldu. Peki, gram altın kaç TL? Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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Gram altın ne kadar? canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 778,24 TL

Gram altın satış: 778,41 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.

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