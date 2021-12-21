Haberler Haberler CANLI - GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın ve daha fazlası... | 22 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

CANLI - GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın ve daha fazlası... | 22 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

CANLI - 22 Aralık altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 10:56 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:46
CANLI - GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın ve daha fazlası... | 22 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

💥SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

🔗CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉İşte, 22 Aralık 2021 canlı altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 739,09

Gram altın satış: 739,24

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.217,00

Çeyrek altın satış: 1.324,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.420,00

Yarım altın satış: 2.631,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 4.862,000

Tam altın satış: 5.280,000

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.140,00

Cumhuriyet altını satış: 5.217,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.052,00

Ata altın satış: 5.413,00

👉NOT: Bilgiler 22 Aralık Salı günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

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