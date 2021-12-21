Haberler Haberler CANLI - Euro kaç TL? 21 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

CANLI - Euro kaç TL? 21 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

CANLI - 21 Aralık 2021 euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken açıklanan yeni ekonomik paketin ardından euro'da ciddi bir düşüş görüldü. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler, "Euro ne kadar?" sorusunu sıkça aratıyor. Peki, euro kaç TL? İşte 21 Aralık Salı 2021 döviz kurundaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 07:24
CANLI - Euro kaç TL? 21 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

💥SON DAKİKA EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik paketin ardından 20.80 seviyesinden 14.07'lere kadar inerek ciddi bir değer kaybı yaşayan euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 euro kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını aratıyor. Güncel döviz kurunu haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 21 Aralık Salı 2021 canlı döviz kuru...

EURO KAÇ TL?

Alış: 15,2098 TL
Satış: 15,3351 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.

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