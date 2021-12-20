💥Sayısal Loto çekildi mi? 20 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Şans oyunları sevenler '20 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta?' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da 20 Aralık 2021 Pazartesi günü çekiliş heyecanı yaşanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. İşte 11 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto'yla ilgili detaylar, sonuçlar, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 100 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.



SAYISAL LOTO 20 ARALIK ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?



20 Aralık tarihinde yapılacak .ılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak. Bir sonraki çekiliş 22 Aralık Çarşamba günü yapılacak ve millipiyangoonline.com'dan canlı izlenebilecek.