MEMURA MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN MEMUR MAAŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI - SON DAKİKA

MEMUR ZAMMI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası memurlara müjde verdi. Erdoğan, "Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz" dedi ve ekledi: "Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldırarak memurlarımızın da fiilern aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

YENİ FİNANSAL ALTERNATİF

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

MEMURLARA MÜJDE!

"(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz."

STOPAJ YÜZDE 10'A İNİYOR

"Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."

BES KATKISI YÜZDE 30'A ÇIKIYOR

"Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."