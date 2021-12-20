💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 20 Aralık 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 20 Aralık Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '20 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 105 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

20 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7-18-63-67-69-78 Joker: 10 SüperStar: 24

👉Sayısal Loto 20 Aralık Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA