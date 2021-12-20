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21 Aralık ekinoksu nedir? 21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık gecesi kaç saat sürüyor?

21 Aralık ekinoks tarihi geldi çattı... 21 Aralık'a saatler kala, vatandaşlar, "21 Aralık en uzun gece mi, kaç saat sürüyor, hangi güne denk geliyor" sorularının cevaplarını aramaya başladı. Peki 21 Aralık ekinoks tarihinin önemi nedir? En uzun gece 21 Aralık'ta mı yaşanıyor? 21 Aralık kaç saat sürüyor? İşte 21 Aralık tarihine ilişkin tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:22
21 Aralık ekinoksu nedir? 21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık gecesi kaç saat sürüyor?

Kuzey yarımkürede kış gündönümü 21 Aralık Salı günü yaşanacak. Bu günde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek. Peki 21 Aralık kış dönümü nedir? En uzun gece kaç saat sürüyor? İşte 21 Aralık kış ekinoksuna dair bilgiler...

KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

EN UZUN GECE (21 ARALIK) KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık Pazartesi 2021'de en uzun geceyi yaşayacağız.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

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