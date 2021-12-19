Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği memur ve emekli zammına ilişkin açıklama yaptı.

Bütün emekli grupları içine alan düzenleme yapacaklarını belirten Bilgin şunları kaydetti:

"Biz memur sendikalarımız ile görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla. Orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımıza enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz."

ASGARİ ÜCRETLİ OLMAYANLAR İÇİN AGİ DEVAM EDECEK Mİ?

Kanal 7'ye konuşan Bilgin, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili de değerlendirme yaptı

Asgari ücrette AGİ'nin kalktığını yineleyen Bilgin, "Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NE DURUMDA?

3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren bu meseleyi de gündemimize alacağız, takvimlendireceğiz. Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti; komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni yılın başında gündeme sokacak hale getireceğiz" diye konuştu.