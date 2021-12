Göz rengine göre makyaj... Hangi göz rengine nasıl makyaj yapılır? Makyaj ipuçları...

Makyaj kadınlar için güzelliği ön plana çıkaran ve tarihin en eski çağlarından beri çeşitli yöntemlerle kadınların ciltlerine uyguladığı bir çeşit bakım aracıdır. Ortamına göre yoğunluğu ve türü değişse de bazı püf noktaları bilmek iyi bir makyaj yapmanın ilk kuralıdır. Makyajdaki ipuçlarını bilirseniz, kendi kendinize de profesyonele yakın bir makyaj uygulamanız mümkündür. Bu konudaki en önemli unsur elbette ki göz makyajıdır. Gözlere yapılacak uygulama da kişinin göz rengiyle doğru orantılı olmalıdır. Göz renklerine göre ideal bazı renk makyajlar mevcuttur. Peki, hangi göz rengine nasıl makyaj yapılır? İşte merak edilen makyaj ipuçları...

👁YEŞİL GÖZLER İÇİN EN İYİ MAKYAJ

Yeşil gözlüler için makyaj önerisi olarak turuncu, bakır, mercan ve mor gibi tonlar öne çıkıyor. Bu renkler yeşil gözlerle harika bir kontrast sağladığı için, makyajda bu tonları seçtiğinizde sonuç harika olacak. Böylece gözlerin yeşil rengi çok daha belirgin olabilir.

👁BAL RENGİ GÖZLER İÇİN EN İYİ MAKYAJ

Bal rengi, toplumumuzda sık rastlanan bir göz rengi değildir. Ancak tonu itibarıyla en çekici göz renklerinden biridir. Bal rengi gözlerinin rengini vurgulamak için, yeşil göz makyajı yapılabilir. Yeşil bir göz kalemi eyeliner şeklinde uygulanabilir, sıcak tonlu farlarla da göz makyajı ısıtılabilir.

👁ELA GÖZLER İÇİN EN İYİ MAKYAJ

Ela göz rengi, kahve tonları da barındırdığı için gözlerin rengini ortaya çıkarmak için ışıltılı kahverengi tonları kullanılabilir. Açıktan koyuya, kahvenin her tonu bu göz rengi için ideal! Ela gözleri ortaya çıkarmak istiyorsanız göz kapağında mutlaka ışıltılı bitişli olan far renklerini seçmelisiniz. Dış köşeler ve katlanma çizgisi için de mat kahve farları kullanabilirsiniz.

👁MAVİ GÖZLER İÇİN EN İYİ MAKYAJ

Bakır ve altın tonları, mavi gözlerde çok çarpıcı duruyor. Bu iki rengin karışımını far olarak uygulayabilir, siyah göz kalemiyle de görünümünü tamamlayabilirsiniz. Pastel pembe far ve siyah göz kalemi birleşimi de mavi gözlerinin güzelliğini perçinleyecektir. Ve tabii ki vazgeçilmez füme! Füme rengi far ve siyah göz kalemiyle kedi bakışlarına sahip olabilirsiniz. Kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizi belirginleştirmek de iyi bir fikir olacaktır.